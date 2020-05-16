國中教育會考今天舉行第一天考試，上午考社會科。教育部表示，共有12位考生發燒被安排在9個備用試場應考，另有一位考生居家檢疫無法應考。此外，因應黃蜂颱風可能對考試造成影響，已請各考場所有電力系統都要做好防淹水的因應。

教育部國教署副署長許麗娟表示，今年國中教育會考有20萬8753人報考，今天上午考的社會科有2283人缺考，缺考率1.09％，考生出席應考的狀況比去年好。

因為新冠肺炎疫情，今年國中教育會考考生進入考場都要戴口罩及量體溫，但今天天氣比較熱，各考場的熱像儀量測考生體溫是否有正常運作？

許麗娟說，為了避免受烈日影響，之前就要求各考場的熱像儀要搭配帳棚使用，如果熱像儀量測考生體溫時有疑慮，則要再用額溫槍確認。今天上午考生進考場的秩序良好，量體溫測的作業也很順利。

考生如果發燒仍可應考，但要到備用試場去考。許麗娟說，今年全國有12個考生發燒，被安排到9個備用試場應考。另外，有一個考生因為居家檢疫而無法參加考試，依規定他可以在5月30日、31日補考。

黃蜂颱風來勢洶洶，對今、明兩天的考試可能造成影響。教育部國教署長彭富源說，過去兩天一直跟氣象局密切聯繫，以掌握颱風動態，並已提出因應措施。

彭富源說，已要求各考場將試題卷及答案卷存放在不會淹水的地方，各考場的體溫量測也要加派人力，並備妥適量毛巾，讓被雨水林濕的考生使用，同時電力系統要有反淹水措施。此外已請各考區建立緊急通報機制，並透過各式公告系統，提醒考生提早出門。

(中時 )