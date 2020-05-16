大陸媒體拍到霍思燕在餐桌上吸電子菸，6歲嗯哼暴風抽高。（圖／取自新浪娛樂）

大陸藝人杜江、霍思燕的6歲兒子「嗯哼」（杜宇麒）先前因參加《爸爸去哪兒》節目走紅，遺傳了父母明星基因的嗯哼被網友讚是最有潛力的小帥哥，一家人不論到哪裡也是外界矚目焦點。最近大陸狗仔拍到嗯哼一家出遊和朋友聚餐，嗯哼跟妹妹在餐廳旁的跆拳道館玩耍，霍思燕則被拍在桌上吸電子菸。

古靈精怪的嗯哼3年前因參加實境節目獲得大票粉絲，上月杜江分享嗯哼被剃成平頭照片，可見影片中先用剃刀把嗯哼頭髮剃出一道「地中海」，讓嗯哼傻眼怒視，接著眼神死任由剃刀猛剃，杜江的笑聲也出現在影片中，最後成果出爐，網友讚嗯哼被剃成小平頭帥氣依舊。

據《新浪娛樂》報導，最近拍到杜江和霍思燕跟朋友聚餐，霍思燕邊吸電子菸邊和朋友熱聊，飯局結束後，杜江夫妻才到跆拳道館將頂著平頭的嗯哼跟嗯哼的妹妹接回，一家四口團聚後便離開，結束日常的一天。

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(中時電子報)