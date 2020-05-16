美國一名63歲女子瑪莎（Martha McKay）的母親，24年前慘遭一名16歲青少年特拉維斯（Travis Santay Lewis），她不但選擇原諒，還不停給予資助與支持，豈料，瑪莎日前被人發現全身是血，慘死家中樓梯間。警方到場調查時，見1名男子倉皇從現場逃離，並在警方追逐過程中，不幸墜入河中淹死，經調查，這名40歲男子竟然是24年前殺害瑪莎母親的凶手。

據外媒報導，特拉維斯1996年闖入瑪莎的住家，將瑪莎媽媽與表弟槍殺，但瑪莎卻選擇寬恕，還與在監獄內的特拉維斯聯繫，給予對方支持，後來特拉維斯表現良好，2018年獲得假釋，瑪莎還給他一份工作，沒想到2年後竟遭瑪莎。

警方表示，在瑪莎家中調查時，發現遺體附近有許多貴重物品與一把沾血凶器，不確定特拉維斯殺人動機為何，但在他身上發現有毒品反應，詳情仍待調查。

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(中時電子報)