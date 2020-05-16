台中市政府教育局長楊振昇也前往位於興大附中中投考區試務會巡視，慰勉試務工作人員及教師辛勞，並為考生加油打氣。（台中市教育局提供／馮惠宜台中傳真）

109年國中教育會考16日起一連兩天舉行，由於因應防疫，這次國中會考首度採考生發燒篩檢入場、全程配戴口罩，天氣炎熱，不少考生反應「好熱」，試務人員則以調低教室冷氣因應，而位於台中市33個考場統計有4人發燒，啟用第二類教室應考；台中市政府教育局長楊振昇也前往位於興大附中中投考區試務會及台中二中考場巡視，慰勉試務工作人員及教師辛勞，並為考生加油打氣。

今年中投考區試務工作輪到國立中興大學附屬高級中學承辦，報考人數為32000多人，分別安排於33個考場學校，試場831間，是全國最大的考區；此次考場防疫配合國中教育會考全國試務會規範，採取高規格防疫措施，包括考場人員全面配戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開啟冷氣，並開啟前後門及所有窗戶（每扇窗開啟約10公分）以維持通風、加強試場及休息區消毒作業、管制考場進出場動線、確保整體考生應試健康與安全等。

各考場皆配置遠紅外線熱像儀，加速體溫量測速度，並預備2至4間第二類備用試場，供當日發燒學生應考使用，台中市教育局指出，台中首日有4名考生發燒，共啟用3間第二類備用試場，整體而言，首日的考試狀況都算良好，只是天氣炎熱，很多考生都反應戴口罩應試真的好熱，因規定吊扇與壁扇皆不能開啟，只能請試務人員把試場內的冷氣溫度往下調整，以降低試場溫度。

楊振昇一早到興大附中感謝興大附中校長陳勇延及其團隊的辛勞，同時也感謝33個考場學校的付出。而為確保考試過程順利及維護學生權益，教育局加強相關行政聯繫，確保考場周遭環境安寧。

(中時 )