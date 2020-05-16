苗栗一名鄭姓男子（22歲）日前透過交友軟體Beetalk認識了一名國中少女小恩（化名），鄭男不僅欺騙小恩自己單身，還帶她到苗栗一間汽車旅館發生性行為，但事後鄭男竟對小恩「射後不理」，還嗆聲「我只是玩玩」。讓小恩鐵了心，將此事告訴老師並由老師通報，法官審理後，依《未滿14歲之男女性交罪》判處鄭男3年徒刑。

判決書指出，鄭男與小恩在交友軟體Beetalk相識，2人認識不到1個月後，鄭男就將小恩帶往苗栗縣一間汽車旅館發生性關係，但事後，鄭男竟對小恩不聞不問，訊息已讀不回，小恩到臉書搜尋之後才發現，原來鄭男早就已經有交往多年女友，讓小恩失身又心碎。

苗栗地院法官認為，鄭男與小恩在網路上只認識1個月，鄭男明知道小恩年紀，對於性知識、性自主能力尚未成熟的情況下，為了滿足性慾，危害小恩身心發育，實屬不該。

苗栗地院依《未滿14歲之男女性交罪》判鄭男3年徒刑，而鄭男不服，上訴到二審、最高法院，但法官們皆認為判決並無不妥，均駁回其上訴。

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(中時電子報)