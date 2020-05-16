民進黨立委蔡易餘提出《兩岸人民關係條例》、《憲法增修條文》修正草案，要將「國家統一」文字刪除，昨天又自行撤案，遭諷刺「打假球」。基進黨立委陳柏惟今天在臉書表示，將提議以全新的《中國關係法》，取代不合時宜之 《兩岸人民關係條例》。

陳柏惟指出，人和人是對等的，國與國也是對等的。為反映國民意志，不該執著於 「某時間、事件前後」等法條枝微末節，而應有更明確的法律框架，明確反映台灣人的認同，及國家共同體之主體性。

陳柏惟進一步指出，基於對等尊重、平等互惠原則，更為了促進與鄰國之永續和平、對等往來，我們願意釋出善意，主張提議以全新的《中國關係法》，取代不合時宜之 《兩岸人民關係條例》。

陳柏惟說，台灣基進黨正草擬本黨版本之《中國關係法》，重新檢視定義台灣與中國往來有關之事務，也重新檢視台灣處理該事務的主管機關單位。我們將廣納各界意見，推動區域和平與平等友善的交流。台灣基進黨亦將邀請朝野各黨共同努力，或鼓勵推出自己版本之《中國關係法》，促進社會討論、國際交流，期使法律制度更加完善。

陳柏惟表示，長期以來，中華人民共和國無法接受被認為是中華民國的一部分。我們將心比心，也願意推動承認中華人民共和國之主權獨立，讓我們的鄰居不必為了自己的認同，而遭受我國法律之打壓。

蔡易餘提案修法，涉及「法理台獨」，在520前夕格外敏感。立法院長游錫堃昨天在立法院院會上宣布「提案委員來函撤回」，同時上周已付委的兩岸條例修正草案，也同步撤案。當宣布撤案並詢問立委有無異議，結果共同提案人包括綠委王美惠、陳亭妃、林楚茵、莊瑞雄以及基進黨的陳柏惟，沒任何一人表達異議。

(中時 )