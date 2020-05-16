520總統就職將至，總統府傳出電腦駭客入侵，透過電子郵件散布4月蔡總統與閣揆蘇貞昌會面前資料以及蔡英文密謀賴清德；總統府表示，信件內容遭到變造，已向刑事局報案。對此，民眾黨立委高虹安認為，這不是單純駭客攻擊，包含惡意政治操作，總統府內部應該清查，是否有人刻意把相關檔案假借駭客攻擊對外公布。民進黨立委許智傑表示，520就職前，境外勢力動作頻頻，希望蔡總統要求資安工作站找出漏洞，防止駭客再度入侵或傳播假資訊影響國安。

針對總統府被駭客入侵事件，擁有科技背景的高虹安分析，單從技術層面看來，總統府的電子郵件信箱已經被入侵，以至於可以「假冒名義」的方式發送訊息出去，這是非常嚴重的問題，代表整個總統府的mail server都已經可能被看光。

高虹安說，類似的資安攻擊事件，早在今年3月就開始，國內各大企業都有遇到資安攻擊，這類ATP進階持續滲透攻擊，是目前資安最難防禦的一種；不過透過總統府電郵流出打賴、蔡蘇分贓內容，顯然是政治操作，可能是有心人是對政府不信任或不滿。

高虹安建議總統府，除報警清查外部連線紀錄外，內部人員也應該清查，是否有持有信箱登入權限的人，沒有把權限保管好，甚至是利用權限刻意把檔案用電郵流出。

對於流出信件內容包括打賴全集，許智傑說，總統府已經表明資料遭駭客竄改，顯然是有心人士刻意製造蔡賴矛盾，不過，民進黨的優點是，過去的競爭已經過去，未來蔡賴一定會攜手帶領台灣團結向前行。

(中時 )