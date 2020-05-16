32歲李姓領隊攀登雪山東峰，途中身體不適，消防隊員趕到實施急救，仍回天乏術。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

消防隊員將遺體搬運至雪東停機坪，隔天一早由空勤直升機載運下山。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

來自屏東的32歲李男15日與友人組隊挑戰攀登雪山東峰，行經5.7K步道突然倒地不起，同行友人見狀趕緊通報119。梨山消防分隊趕到救援，李男已無生命跡象，經實施CPR急救，仍不治身亡，空勤直升機今日上午8點將遺體吊掛至東勢河濱公園，等待家屬將遺體領回。

據了解，來自屏東的登山隊一行3人15日挑戰雪山東峰，晚間入住369山莊，隔天攻頂後下山。32歲李姓領隊行經步道5.7K，突然倒地，同行張姓友人趕緊報案，消防隊員抵達時，李男已無生命跡象，經CPR急救仍不治身亡。

消防隊員將李男遺體搬運至雪東停機坪，並請求空勤總隊出動直升機載送，一度因為雲層太厚無法降落，直到16日上午8時許順利搬運上機，並於8時50分降落東勢河濱公園，遺體由家屬帶回處理。

梨山消防分隊提醒山友們，雪山東峰線雖是百岳入門路線，建議爬山前要審慎評估身體狀況，有心血管疾病史要記得攜帶慢性病藥物。

(中時 )