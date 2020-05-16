大聯盟老闆認為「半薪」還是太多了，只願跟球員拆帳本季的實際利潤，球員則認為老闆太摳門。費城人哈波(Bryce Harper)、光芒投手史奈爾(Blake Snell)、洛磯一壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)皆吐露對資方的不滿。

史奈爾說：「我才不接受減薪，風險太高了。沒看到錢我就不打球，我很遺憾你們不贊同，但相比我賺到的錢，此時(冒著疫情)打球的風險不成比例。我何必呢？」

哈波、艾瑞納多都肯定史奈爾站出來說話，其實很多球員領高薪所以不好意思講。網路上哈波他們早就被嗆翻，有網友表示：「這次疫情顯示出職棒球員是多麼貪心，你們不必每天工作12小時，也不怕面臨失業。你們復賽有風險，我們復工就沒風險？」

更有酸民嗆聲：「大聯盟是百億美元的生意，那些球員年薪千萬美元，都還要等著疫苗來救。不知道那些正在研發疫苗的科學家有多少薪水？球員的薪水應該拿來付給他們才對。」

艾瑞納多說過，外界有資格評論他們，「但是拿高薪也不代表我們沒資格抱怨。」不論窮人和富人都該捍衛自己的權益。球員工會目前還未接受二次減薪的要求。

(中時電子報)