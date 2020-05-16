行政院長蘇貞昌本周四院會率領內閣總辭，連日持續徵詢內閣改組人事，涉及總統職權部分，外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、退輔會主委馮世寬、海洋委員會主委李仲威留任。駐泰代表童振源則接任僑委會委員長。

政院幕僚表示，外交、國防與兩岸方面相關部會人事部分，僑委會委員長吳新興准辭，遺缺由現任駐泰國大使童振源接任。國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、退輔會主委馮世寬及海洋委員會主委李仲威均留任。

據了解，駐泰國大使童振源已經准辭，5月20日生效，原本預計5月20日前返抵台灣，然而泰國政府因新冠肺炎疫情，宣布延長國家緊急狀態至5月31日，並禁止所有國際航班入境泰國。目前預計六月初才會開放國際航班陸續復飛。

知情人士透露，童振源預計將搭乘6月初復飛後，第一班泰國直飛台灣的班機，返國接任僑務委員會委員長。

(中時電子報)