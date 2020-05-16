全球晶圓代工龍頭台積電宣布赴美設廠，對全球半導體產業投下震撼彈，隨後美國商務部宣布，未來美國相關技術以及直接產品供貨給華為，都必須經過美國政府許可，台積電5奈米赴美，等同於最新的先進製程無法提供給華為旗下海思半導體研發，等同華為手機供應鏈遭到完美封殺。

對台積電第二大客戶華為來說，這無疑是在被美國商務部列入實體清單以來最大危機，美國商務部一方面再度延長90天臨時許可，卻又緊縮美企供貨華為，這也引來大陸官媒不滿，揚言對蘋果、思科以及高通祭出不可靠實體清單制裁。

據《路透》報導，美國找來台積電設廠，並隨即推出新版的華為禁令，就是瞄準華為供應鏈，這加強陸美科技產業對抗，更可能導致華為手機全面難產。雖然華為已經不再使用高通的產品，而是由海思半導體研發，並交付台積電代工生產晶片，代表手機最核心的處理器將難以找到供應商量產。

國際調研機構 Canalys 數據指出，光是華為去年遭到禁止使用GMS服務，華為2020年Q1手機海外市場銷量大減35%，若是連處理器供貨都遭到限制，自家研發麒麟處理器也無法順利生產，華為想滿足大陸市場需求也無以為繼。

(中時電子報)