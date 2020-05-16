◎南屯祕境 浮島森林免費參觀

台中市南屯區出現占地2000多坪的夢幻公園，很多民眾行經見到、驚艷不已。這座建築基地開發前以植栽、溪流綠美化，化身城市祕境與民同樂，全部免費開放民眾欣賞，成為新一波網路拍照、打卡勝地。

◎台中星泉湖重生 美景變夯點

帝國糖廠台中營業所去年底正式開幕，種植在園區內星泉湖的心型水草，被網友稱為「戀愛之湖」，吸引人潮搶拍，本來快乾涸的人工湖變成會呼吸的湖泊，不僅見證台中市政府改善生態奏效，也變身為熱門的新景點。

◎夢幻南瓜隧道 美翻淡水

淡水南瓜季活動開跑，彷若童話般的南瓜隧道即日起也免費開放參觀，淡水區農會表示，今年南瓜隧道不但加長到250公尺，更夢幻、更繽紛外，農會也推出系列活動，邀請民眾一起來體驗並品嘗在地美味。

◎串接景點 打造石碇觀光廊道

新北市淡蘭吊橋是石碇區重要意象，公所近來積極打造結合周圍淡蘭古道的觀光廊道，將石碇老街、雙溪口等串成一線，除增建停車場，更著手整治淡蘭南路，將沿途周遭景點設備改善美化，提供更舒適的休憩環境。

◎外埔彩繪稻田 高美溼地驚喜現身

台中市農業局宣傳農村觀光休閒與生態保育，於外埔區永豐里田區，透過稻田彩繪營造農村景觀風貌，也讓學童親自插秧、了解稻米的生產，成為食農教育一環；台中市議員施志昌12日指出，目前正是觀賞好時機，提供都市近郊1日遊最佳選擇。

◎振興旗津觀光 主打愛情與藝術

高市觀光局打造旗津為「觀光藝術島」，雖然今年面臨疫情挑戰，但早訂定5個年度目標建設：豪華露營區、沙灘假日市集、重新開放水域範圍、夕照觀景平台、愛情路藝術廊帶，讓遊客從白天玩到晚上，提升地方觀光產值。

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(中時電子報)