總統府疑遭電腦駭客入侵，15日晚間以府方的名義對媒體記者發出2封電子郵件，經媒體向府方求證才赫然發現是變造的內容。總統府幕僚人員16日上午到刑事局完成報案手續，警方也將展開調查。

依照分工，官方的資安案件由調查局負責，但刑事局表示，接獲報案也會展開偵查，但因為府方的網路公司周末沒有上班，所以下周一才能調閱相關資料。

警方研判，府內的電腦可能遭人移入木馬程式，除了外部入侵、惡意釣魚電郵外，工作人員不慎將病毒帶進總統府都是可能的來源，防火牆出現漏洞，令駭客得以操控冒名發信。

(中時 )