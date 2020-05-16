總統府疑遭駭客入侵 刑事局接獲報案偵辦中 12:352020/05/16 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府幕僚人員16日上午到刑事局報案。（林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府疑遭電腦駭客入侵，15日晚間以府方的名義對媒體記者發出2封電子郵件，經媒體向府方求證才赫然發現是變造的內容。總統府幕僚人員16日上午到刑事局完成報案手續，警方也將展開調查。 依照分工，官方的資安案件由調查局負責，但刑事局表示，接獲報案也會展開偵查，但因為府方的網路公司周末沒有上班，所以下周一才能調閱相關資料。 警方研判，府內的電腦可能遭人移入木馬程式，除了外部入侵、惡意釣魚電郵外，工作人員不慎將病毒帶進總統府都是可能的來源，防火牆出現漏洞，令駭客得以操控冒名發信。 (中時 ) #總統府 #刑事局 #報案 #駭客 #入侵 也許您會感興趣 推薦閱讀 看光光！新北運動中心入館個資外洩 體育處：駭客入侵 11:462020/05/13 社會 淡水運動中心疑遭駭客入侵 使用者個資遭全公開 16:512020/05/13 社會 AIT拜訪刑事局 攜手打擊網路不法 17:032020/05/14 社會 報案滑「Line」就搞定 台中警首推3合1報案APP 10:442020/05/15 社會 中油遭駭來自海外 調查局籲企業防駭 14:032020/05/15 社會 企業遭駭早有布局 境外駭客將再攻擊 16:042020/05/15 社會 境外駭客布局勒索攻擊 資安站預警：還有10家企業被鎖定 16:482020/05/15 社會 駭客病毒勒索中油、台塑每台電腦9萬贖金 不給就攻擊其他企業 16:482020/05/15 社會 總統府驚傳被駭 蔡蘇會資料遭竄改流出 06:082020/05/16 政治 總統府遭駭散布打賴全集 立委疑有心人假借遇駭政治操作 12:232020/05/16 政治 社會熱門新聞 影片直擊！北市女搭捷運不戴口罩咬保全 慘遭壓制在地 - 社會 移工撞倒老婦企圖拋下溪裡滅口 公車司機大喊「不要阿」 - 社會 女原諒「殺母凶手」 24年後卻死在他手中 - 社會 台鐵傳死亡事故！單車騎士闖入路線 遭區間車撞飛亡 - 社會 32歲領隊攀登雪山東峰線 來不及攻頂猝逝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。