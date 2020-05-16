考生普遍表示，這次數學非選擇題最後一題偏難，考完連要跟老師形容題目都很難，恐成為分判高下之關鍵。 （張睿廷攝）

109年國中會考今日正式登場，首日上午考社會、數學科，同學考完出來表示，會考的數學科題目比模擬考稍難，模擬考像是考觀念、會考的題目有延伸的感覺，另多名同學都表示，非選擇最後一組題目相當難，考的是圖形問題，因為平常較少觸這麼難的題目，考完連要跟老師形容題目都說不清，可能會成為分判高下的關鍵。

萬里國中韓繡愛表示，會考的選擇題較易、非選擇題較難，尤其是最後一組圖形題目，他想到最後仍然不會，只能放棄；另也表示，此次考試規定戴口罩，但因為天氣悶熱，呼吸不順，中間一度影響到思緒，考到後面才慢慢習慣。

萬里國中許勝雄指出，此次考試完全沒有防疫相關題目，也無時事題，基本上都還是圍繞在數學公式上，除了非選擇最後一組圖形組合完全不會之外，還有考到畢式定理，對國中生來說算是難度較高的題目，這一組2小題可能會是分判考生程度高低的關鍵。

(中時 )