正值美陸因新冠病毒疫情齟齬加深之際，華府近期在國際上展開挺台參與世界衛生組織（WHO）活動相關宣傳，邀請多國一同支持讓台灣參與WHO即將舉辦的世界衛生大會（WHA）。不過據《外交政策》雜誌透露，北京也對此發起了外交反制，發動各國連署並向WHO秘書長談德塞致信，表示在下周即將舉行的WHA大會上，不要提及讓台參與一事。

《外交政策》（Foreign Policy）透露，取得各國向譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）聯署的信件中指出，「關於台灣參與問題，『中國』在WHA中應該遵循『一中原則』，「然而我們注意到部分會員國將在WHA會議期間，提出所謂的台灣參與問題，此舉違背了會員國之間的普遍共識，故在大會上不應該考慮討論此一爭議議題」，「在面臨前所未有的挑戰前，我們應該關注挽救生命，並且不要被政治動員所分心」。

美國參、眾兩院的外交事務委員會主席10日致信給超過50個國家，呼籲它們支持台灣參加世界衛生組織（WHO），和即將在本月召開的世界衛生大會（WHA）。消息人士透露，這封信是發送給理念相同的不同大小國家，它們都被視為台灣的盟友或站在同一陣線，包括加拿大、泰國、日本、德國、英國、沙烏地阿拉伯及澳洲。

報導也指出，一名外交人士透露，目前有跡象顯示，歐盟不希望正在全球陷入疫情之中仍讓WHO陷入外交泥巴戰，目前正考慮延至秋天才提出台灣參與WHA問題。

不過據《德國之聲》指出，德國外交部發言人表示，德國支持台灣作為觀察員出席，並從7日就與其他西方國家一起表達此一立場，並認為獲得此一觀察員此一待遇無須國家身分，且讓台灣「實質性參與」，值得期待。

(中時電子報)