金門林姓工人昨（15）日施工挖出1枚疑為「823砲戰」時的105公厘未爆彈，竟然自行開車欲載往金防部報繳。（民眾提供）

金防部未爆彈處理小組帶回銷毀，解除一場貨車變「炮車」的危機。（民眾提供）

金防部未爆彈處理小組帶回銷毀，驚險解除一場貨車變「炮車」的危機。（民眾提供）

金防部未爆彈處理小組用防爆毯包裹攜回銷毀，順利解除狀況。（民眾提供）

金門林姓工人昨（15）日施工挖出1枚疑為「823砲戰」時期的105公厘未爆彈，竟然自行開車欲載往金防部報繳。朋友獲悉嚇了一大跳，趕緊攔阻並通報軍方趕至，由金防部未爆彈處理小組帶回銷毀，驚險解除一場貨車變「炮車」的危機。

昨天下午5點多，林姓挖土機工人在金寧鄉伯玉路2段一家便利店旁施做電桿水溝挖設工程時，挖出1枚大型未爆彈，因不知金防部未爆彈處理小組的電話，就將它放在挖土機的挖斗中，欲自行開小貨車載往金防部報繳。

朋友得知此事嚇了一大跳，急忙先通報未爆彈處理小組，並沿路追趕2公里多，才在雙瓊路口攔下林姓駕駛，要他將車子停在路邊，等候未爆彈處理小組前來處理。

未爆彈處理小組連長吳杰禎率員趕至，在迅速完成周界安全管制後，依標準作業程序進行抗動測試，再用防爆毯包裹攜回銷毀，順利解除狀況。

該小組指出，這枚未爆彈是105公厘炮彈，研判是「823砲戰」時期遺留下來，彈體外觀嚴重鏽蝕，雖然還有火藥，但引信嚴重損毀，並無安全疑慮。

(中時 )