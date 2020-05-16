今年國中教育會考今天上午考社會科，網路上的假訊息、高鐵通車後對航空的衝擊均入題。不過全部考題63題中，有高達40題、占63％是圖表題，國中老師認為，考生不能只會死背課文，要具備判讀圖表能力，才能拿高分。

今年國中會考社會科皆為四選一的選擇題，第1至54題為單題，第55至63題為題為題組題。國中老師分析，今年社會科題目「難易適中」，圖表題相當多，部分題目還著重跨科整合與資料解讀，考生必須具備有統整和轉譯所學的能力的能力，方能作答。

新北市中平國中地理科老師賈生玲表示，第31題就是圖表轉譯題，以台灣高鐵2007年1月通車後，對空運產生影響為命題，評量考生是否能從表中判斷台北往返甲乙丙丁四個地點的國內空運航線載客人數，其中三條是西部航線，一條為離島航線，依表中載客人數資訊判斷，問哪一條最可能是離島航線？

第5題則是結合日常生活情境來出題，以台灣北部的某工業區及其鄰近社區的分布圖題為命題，評量考生能否根據圖中社區所在的位置以及台灣冬季盛行風向判斷，哪一個社區受工業區廢氣的影響最大？

現在網路上假訊息流竄，這也成為今年社會科的考題。新北市福營國中公民科老師卓旻寧說，第11題以家族中網路通訊軟體為例，裡面提到要多吃某些食物，以形補形，評量考生是能否透過群組對話內容，知道閱聽人應具備判斷假訊息的素養為何？這一題不難作答。

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷則說，今年社會科特別注重評量考生解讀圖表資訊的能力，譬如第23題，以1514年至1800年黑奴被販運到三大洲人數的統計數據表，評量學生是否能判斷在16至18世紀末期間，因為歐洲人的海外殖民擴張帶入疾病，導致美洲原住民大量死亡，歐洲人為填補勞力，乃販賣黑奴到美洲的情況。

國中老師表示，考生要在社為科拿到好成績，閱讀能力很重要，而且如果之前上課時只會背人名、地名已不足以因應，還要具備判斷及轉譯圖表的能力才行。

(中時 )