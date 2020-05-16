新北樹林區2貨車打滑相撞 掉落山谷 12:522020/05/16 中時電子報 吳家詮 、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市樹林區兩台貨車疑似打滑相撞，掉入山谷中。(吳家詮攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區光興街往大同山方向處，今天上午10點24分發生兩台貨車疑似打滑相撞事故，經警消搶救過後送往衛福部樂生迴龍分院，受傷的男駕駛員所幸輕微擦傷，現場並無任何人員傷亡。 兩台貨車疑似打滑相撞掉入山谷中，所幸無人傷亡。(吳家詮攝) (中時電子報) #貨車 #打滑 #相撞 #新北樹林區 #新北市樹林 #掉落 #山谷 #傷亡 #警消 #男性 #司機 也許您會感興趣 推薦閱讀 小貨車司機突然頭暈 整車撞上人行道波及多輛機車 16:512020/05/13 社會 高中生剛拿到機車駕照 返家途中命喪輪下 15:202020/05/14 社會 中壢BMW車直行搶快撞轉彎車 小貨車四輪朝天翻覆釀1死1傷 16:022020/05/15 社會 社會熱門新聞 影片直擊！北市女搭捷運不戴口罩咬保全 慘遭壓制在地 - 社會 移工撞倒老婦企圖拋下溪裡滅口 公車司機大喊「不要阿」 - 社會 女原諒「殺母凶手」 24年後卻死在他手中 - 社會 台鐵傳死亡事故！單車騎士闖入路線 遭區間車撞飛亡 - 社會 107年消防警察特考舞弊 重考 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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