新北市樹林區光興街往大同山方向處，今天上午10點24分發生兩台貨車疑似打滑相撞事故，經警消搶救過後送往衛福部樂生迴龍分院，受傷的男駕駛員所幸輕微擦傷，現場並無任何人員傷亡。

兩台貨車疑似打滑相撞掉入山谷中，所幸無人傷亡。(吳家詮攝)
兩台貨車疑似打滑相撞掉入山谷中，所幸無人傷亡。(吳家詮攝)

(中時電子報)

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