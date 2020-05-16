超狂運匠爬上違停賓士計程車，HIGH舞演出雜耍，還向圍觀民眾高調要求「打賞」。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

「打賞一下！」1名男子超狂運匠，昨天晚間將賓士計程車違停在勤美誠品綠園道紅線旁，放音樂爬上車頂扭腰擺臀，還躺在車蓋頂以雙腳踢玩球，不但HIGH耍特技玩球，還向民眾要求打賞，民眾將影像PO上網，引發網友熱議，有人戲稱是「思覺失調」、「街頭藝人兼職計程車司機」。警方獲報到場已不見人影，將依民眾提供影像等事證告發開罰。

有網友在臉書爆廢公社PO出「台中市勤美誠品綠園違停影片」影片，留言指稱「計程車大叔是否太HIGH了點.....直接在計程車車頂上，跳舞賣藝瘋騷了，而且車子還停留在紅線外的大馬路上，路過的汽機車騎士和民眾紛紛在圍觀中」。

影片中1名開賓士計程車男子將車子停在勤美誠品綠園道的公益路與館前路口紅線旁，打開停車側的前後門及後車廂，人直接爬上車頂及躺在車蓋頂，隨著音樂扭腰擺臀、還用雙腳耍玩踢球，吸引民眾及機車騎士圍觀，他並下車雙手玩球耍特技，還高調吆喝「打賞一下！」，有熱情民眾趨前與他擊手互動、打賞肯定。

影片引起網友熱議留言，有人戲稱是「思覺失調」、「街頭藝人兼職計程車司機」、「領到紓困太爽」，也有人說「我人生長這麼第一次看到賓士小黃」，有人稱他是在「求罰單的吧」、「台中有名的 快樂皇帝？」，「有錢人的想法跟一般民眾就是不一樣！」。

台中第一警分局表示，接獲報案到場時該車已離去，影片中計程車司機停於紅線上，疑似有「紅線違停」情形，警方將通知當事人前來說明，若違規事實屬實，將依《道路交通管理處罰條例》第56條相關規定，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所「停車」者，處600元以上、1200元以下罰鍰。

(中時 )