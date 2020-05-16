亞洲匹克球協會於3月成立，由台灣、新加坡、日本、菲律賓及印度發起，預計8月將有近20個亞洲國家加入，並於年底在台灣舉辦首屆亞洲匹克球公開賽。為選拔代表隊選手，賽事首次在台中市國際網球中心舉辦，16日進行男子組雙打公開組、女子組雙打公開組及混雙公開組比賽，17日進行男子單打公開組及女子單打公開組競賽。

運動局指出，為選拔這次公開賽代表隊選手，中華民國匹克球協會特委由台中市匹克球協會舉辦比賽，並由市府運動局指導辦理；因應台灣疫情控制得宜且此項運動於室內、室外皆宜，所以選擇室外場地舉辦此賽事，也是受疫情影響以來，全球率先舉辦的匹克球賽事活動。

運動局說，匹克球(Pickleball)是項結合網球、羽毛球和桌球的新興運動，也是適合於各種年齡的全民運動。運動局向來大力支持新興運動的推展及促進全民運動的風氣，去年由中華民國匹克球協會及台中市匹克球協會，共同主辦的「2019國際匹克球分級賽」頗受好評。為落實扎根新興運動，運動局也協助辦理匹克球教練及裁判研習，培育基層體育運動人才。

台中市政府未來也將持續推廣運動健康的理念、規劃台中市體育人才培育、辦理各項體育活動及建立各運動場館等重大建設，提供市民有更好、更多的運動活動及運動環境，推展市府「酷城市、酷運動」的理念，也希望市民朋友能透過規律運動促進身心健康。

(中時 )