國立交通大學與國防大學理工學院共同推動的「系統工程與科技學士學位學程」今年邁入第2屆，今年吸引不少名校成績優異學生報考，近日學程放榜成績亮眼，錄取平均分數達55級分。

交大「系統工程與科技學士學位學程」今年吸引許多對國防科技領域有興趣的優秀學生考，其中，就讀高雄中學的成書宇，對軍事教育與生活一直有高度興趣，去年其父突然離開人世，家中頓失支柱，更激勵他堅定目標向前。

此次他除了拚筆試之外，對成書宇而言最艱難的考驗則是「體重」，因為書宇的體重重達120公斤，必須通過體檢才能向目標邁進。他害羞表示，除了念書之外，每天晚上還要練跑，不敢想太多，腦中只有1個目標就是鍛鍊自己。

就這樣，成書宇續每天傻傻的跑10公里，念書焦頭爛額、天氣不好都不影響他的決心，1年後他成功瘦身31公斤，順利通過體檢。

緊接而來的大學學測各科成績優異，數學更拿到滿級分，成媽媽看著兒子成功減重、越來越健康感到心疼也欣慰，因為念書與健身都是付出體力和時間所累積的，開心兒子努力達成目標，通過體檢、也錄取學程。

國防大學理工學院副院長瞿忠正表示，成書宇面臨許多人生難關，但他內心堅強、持續不間斷的去完成，這樣的特質就是學程想要培養的孩子，具有如此特質的學生不論到什麼單位服務，都能做得很好，相信未來一定更能成為國防科技優秀人才。

(中時 )