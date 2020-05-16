庫德洛：陸美首階段貿協仍執行中 13:082020/05/16 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白宮首席經濟顧問庫德洛15日在白宮告訴記者，美陸貿易協定「正在繼續執行」。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)美東時間15日強調，中美首階段貿易協議仍執行中，兩國之間雖有疫情等不同議題，但協議並無破裂。此前一日，美國總統川普表示，他對中國處理新冠肺炎疫情的方式感到失望，甚至暗示有可能切斷與全球第二大經濟體中國的關係。 路透16日報導，庫德洛表示，中方正致力落實貿易協議，包括在未來兩年向美國採購2千億美元的美國貨和服務，但目前採購進度是略為緩慢，相信與市場和經濟情況有關。 (工商 ) #庫德洛 #首階段 #執行 #貿易協議 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美智庫：新冠疫情後陸美貿易協議成不可能任務 00:222020/05/12 兩岸 陸難達採購承諾 川普恐3招對付 04:102020/05/12 國際大事 川普：反對重新磋商中美首階段貿易協議 11:222020/05/12 財經 《國際經濟》重談美中貿易協議？ 川普：我沒興趣 12:162020/05/12 財經 重談中美一階協議？川普：沒興趣 04:102020/05/13 財經要聞 新聞透視》美參院通過法案 挺台參加世衛！美打台灣牌 口惠而實不至 04:102020/05/13 兩岸要聞 路透：大陸無意推翻首階段協議 10:512020/05/13 財經 毀中美協議？ 陸改口：努力兌現承諾 04:102020/05/14 全球財經 操盤心法－貿易協議爭端再起 干擾台股高檔震盪 04:102020/05/14 證券．權證 川普重炮批陸 「100個貿易協議都無法彌補」 06:452020/05/14 國際 財經熱門新聞 油價慘況過了！專家驚曝6月後最大危機 - 財經 台積電赴美幫了北京！美媒爆陸大廠撿到槍 - 財經 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 美企供應鏈真的掰了？川普追殺1年 華為手機最新狀況曝光 - 財經 陸美科技戰再起 台積電ADR重摔、美半導體股慘崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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