美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)美東時間15日強調，中美首階段貿易協議仍執行中，兩國之間雖有疫情等不同議題，但協議並無破裂。此前一日，美國總統川普表示，他對中國處理新冠肺炎疫情的方式感到失望，甚至暗示有可能切斷與全球第二大經濟體中國的關係。

路透16日報導，庫德洛表示，中方正致力落實貿易協議，包括在未來兩年向美國採購2千億美元的美國貨和服務，但目前採購進度是略為緩慢，相信與市場和經濟情況有關。

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