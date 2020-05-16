南投縣仁愛鄉今（16日）上午發生一起山難，一支登山隊早上8點經過820林道時，當中一名簡姓女大生跌落山谷受傷，身體多處損傷導致她無法行走，1小時後疑似失去呼吸心跳，警消獲報後立即前往現場，但卻回天乏術。

綜合媒體報導，台北大學登山隊早上8點準備從802林道走到畢祿山，但該名女大生卻因不明原因跌落山谷，導致額頭大範圍撕裂傷、手部骨折，南投縣消防局獲報後，隨即派出仁愛消防分隊組隊和神鷹搜救隊前往現場。

不過在9點45分左右，同行的莊姓登山隊員回報，稱女大生傷勢加重，失去呼吸心跳，其他同行者正在進行CPR搶救，而救難隊大約10點從登山口出發，11點抵達事發地點，以架設繩索方式搶救。

據《ETtoday新聞雲》報導，搜救人員到場後，發現該名女大生明顯救不回，因此連絡其家屬，家屬同意放棄救治。

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(中時電子報)