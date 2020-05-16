粉絲為黃聖依接機，意外見到楊子也在一旁陪伴。（圖／翻攝自微博綜藝微博）

37歲「星女郎」黃聖依因演出周星馳電影《功夫》一炮而紅，她與CEO老公楊子結婚13年，育有兩個兒子，前年黃聖依帶著大兒子Andy上《媽媽是超人3》，最近黃聖依又回鍋參加實境秀，有粉絲到機場接機，黃聖依分享錄影太累，4天只睡了10小時，而楊子默默出現陪伴愛妻，用行動打破網上婚變傳聞。

黃聖依2005年就爆出和楊子交往，直到2015年楊子父親過世，兩人才證實早在2007年結婚，前年黃聖依首度曬出一家四口合影，2年前黃聖依帶大兒子上實境秀，被爆料因擔心遭網友罵炫富，才臨時購入約90坪的「小房子」，而黃聖依和楊子這幾年常被傳豪門婚變，夫妻倆都用行動打臉傳言。

最近黃聖依上節目《乘風破浪的姐姐們》，許多參加錄影的明星張雨綺、伊能靜等人都叫苦連天，粉絲為黃聖依接機時也不免關心她備戰狀況，黃聖依說：「準備好了，連別人的都準備了」，更說這4天只睡10小時，一回家就狂睡，楊子也在一旁推行李，被粉絲問：「姐夫是來長沙打CALL（指加油打氣）的嗎？」楊子低調點點頭，也證明夫妻感情恩愛如昔。

(中時電子報)