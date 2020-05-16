《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（16）日的國際新聞重點。

【1】 想得美？台積電赴美傳讓華為禁令解套 美官方吐真相

有外媒分析指出，台積電赴美設廠，可能讓身為台積電主要客戶、現在正遭美揚言斷貨供的大陸電信巨擘華為得以解套。不過美官員表示，台積電赴美並不代表可視為對華為貨供的許可，一樣仍需取得銷售許可證。

【2】 反制國際挺台入WHO！陸連署施壓譚德塞密信曝光了

據《外交政策》雜誌透露，北京對於美國在國際發起宣傳，呼籲支持台灣參與WHA等行動也展開外交反制，發動各國連署並向WHO秘書長談德塞致信，表示在下周即將舉行的WHA大會上，不要提及讓台參與一事。

【3】 川普狂打陸 國會女王揭露背後算盤

川普政壇內的死對頭，素有國會女王之稱的眾議院議長裴洛西表示，川普近日密集批評大陸，純粹為了轉移國內觀眾注意，讓人民忘了他在疫情早期處理失誤，稱其為「有意思的轉移注意力」。

【4】 川普：最快年底前開發出新冠疫苗

開發新冠疫苗各國競賽角力搶時效。美國總統川普今天宣布，成立神速任務疫苗研發小組，他樂觀表示，「快的話今年年底之前就可以有疫苗，或許更早」。

【5】 川普施壓加稅 逼境外企業返美

美國總統川普14日揚言，要對在境外製造商品的美國企業徵收新稅。據稱，這是川普政府為催促供應鏈遷離大陸可能採行的做法之一。川普還對美國最新型匿蹤戰機F-35的全球供應鏈提出批評，並暗示他可能會促使國防承包商洛克希德．馬丁公司，將更多工作帶回美國。

(中時電子報)