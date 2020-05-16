前環保署長李應元。（本報資料照片）

520內閣人事改組，僑委會委員長確定將由駐泰代表童振源接任。童振源今天發表聲明表示，由於政治大學的借調即將在期滿，早在3月底便向外交部提出辭呈，總統府已於日前公告准辭。然而，這兩天獲得總統與院長徵詢出任僑務委員會委員長一職，本人深感榮幸與責任重大。

童振源說，基於報效國家、為民服務，本人決定接受挑戰，辭去政治大學教職，出任僑務委員會委員長一職。在泰國服務僑胞的經驗基礎上，本人將全力以赴擴大服務全球僑胞，深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作，進而協助僑胞在當地生根茁壯與促進台灣蓬勃發展。

童振源表示，原本在5月20日前要回台灣，然而，泰國政府因為新冠肺炎疫情宣布延長國家緊急狀態至5月31日，並禁止所有國際航班入境泰國，此間國際航班預計於6月初陸續復飛。本人將於6月初搭乘第一班回台灣的班機，接任僑務委員會委員長一職。

童振源說，感謝總統與院長任命，本人將接任僑務委員會委員長一職，全力以赴擴大服務全球僑胞

至於駐泰國代表一職，傳出將由前環保署長李應元接任。

(中時 )