109年國中教育會考16、17日登場，苗栗縣應屆考生共計4918人，設置6個考場、119間試場，會考首日上午社會與數學考科分別有47人缺考，師生與家長配合防疫措施。

苗栗縣6考場分別為國立苗栗高中、國立苗栗農工、國立竹南高中、國立苑裡高中、國立大湖農工及私立君毅高級中學，共設有119間試場。因應新冠肺炎疫情，苗栗縣政府確保學生應試安全，配合中央規畫，考場全面消毒、管制考場出入口、量測體溫、戴口罩，並禁止家長陪考，改由各考場及國中學校編派服務隊，現場協助處理考生狀況。

16日一早，許多師長帶領學生前往考場，並在一旁叮嚀注意事項，學生們戴著口罩依照動線進入考場。縣府教育處指出，應屆考生共計4918人，有48位特殊考生，其中有17人申請家長陪考，另，國立苑裡高中原有1名因病住院的學生，預計出院到場參加考試，但前一天經醫院評估不宜出院，緊急申請特殊考生身分，16日學生在病房應試，並由2位監考人員到醫院監考。

(中時 )