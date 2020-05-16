高美濕地美景如畫，適合情侶來趟浪漫小旅行，留下雋永美照。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市北屯區的「洲際迷你蛋」是熱門婚紗拍攝景點之一。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

國內疫情趨緩，餐飲業放寬到可辦250人婚宴及餐會，台中多家飯店搶搭2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」話題，推出餐飲及婚宴的專案優惠。觀旅局長林筱淇也推薦高美濕地、洲際迷你蛋、神馬郡休閒農場、磺溪書院、心之芳庭等景點，邀請新人來趟浪漫小旅行。

疫情趨緩，台中多家飯店推出各式餐飲及婚宴的專案優惠，像是日月千禧酒店、永豐棧酒店打出8折優惠；福華大飯店則有不同專案可供挑選，消費滿額另贈好禮；金典酒店推出小資女喜宴專案，只要來電預約場勘，並當場付訂者，加碼贈送豪華雙人房1晚住宿券。

2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，是今年最熱門的結婚登記日。台中市觀旅局長林筱淇表示，台中除了有知名的婚紗一條街，糕餅也同樣享負盛名，另外還有蓬勃發展的花卉、婚宴會館及婚攝等周邊產業，想要在6月結婚的新郎、新娘們可以優先考慮來台中。

林筱淇也推薦台中百大婚紗拍攝景點，包括高美濕地、洲際迷你蛋、神馬郡休閒農場、磺溪書院及心之芳庭等，票選活動分居自然景點、特色建築、生態景觀、人文風景及產業聚落冠軍，適合新人甜蜜出遊，來趟浪漫小旅行，留下雋永美照。

觀旅局貼心提醒，中央流行疫情指揮中心放寬餐飲業可辦250人的大型婚宴及餐會，一桌8人入座，桌與桌之間、走道距離仍建議維持1.5公尺的安全距離，可舉30桌規模的大型婚宴，也建議入場賓客須採實名制，有利於疫情調查。

至於防疫期間出遊，民眾應維持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上之社交距離，搭乘大眾運輸與參與遊程也要全程配戴口罩，出門前量體溫，遊程期間如情況允許應勤洗手，減少觸碰眼口鼻，全程加強防護，安心體驗美麗風情。

(中時 )