據了解，金管會主委顧立雄另有任用，主要將成這次520府院人事布局的一顆活棋，由於財經政委龔明鑫出任國發會主委後，財經政委有一席缺額，不排除安排由顧立雄出任，未來退可攻、退可守，視6/6日罷韓結果，再決定是否升任副閣揆。這項人事很快明朗化。

外傳顧立雄可能是國安會祕書長的大黑馬，知情黨政人士說，可見顧立雄深受總統蔡英文信賴。不過，媒體外傳顧立雄與蘇揆最近因紓困融資一事吵架，關係緊張，黨政人士認為不是事實，蘇顧二人交情匪淺，2014年的七合一選舉，顧立雄代表綠營挑戰台北市長，就是蘇貞昌任黨主席時遊說支持顧立雄出馬參選。

據了解，顧立雄這次的確是520府院布局人事的一顆活棋，除國安會想到他之外，這次行政院有二席政委缺額，一是財經、一是科技領域，顧立雄最有可能安排出任財經政委，接替龔明鑫留下的遺缺，一旦真這樣安排，並非冰凍顧立雄，反而是進可攻、退可守，靜待6/6日罷韓結果，一旦罷韓成功，陳其邁南下參選高雄市長，顧順理成章接任副閣揆，若未成功，可留任內閣團隊，協助蘇揆在後疫情時期，處理振興經濟事務，伺機更上層樓。

蔡英文總統特任顧立雄擔任金管會主委，讓各界跌破眼鏡，總統接受媒體訪問時曾表示，金融圈向來都是菁英，久而久之讓金融系統變得較封閉，「自己人管理自己人的結果，就是不好意思管。」選擇顧立雄就像是在魚池裡放進一條鯰魚，整個魚群就會動起來，最重要的是，「顧立雄是很聰明的一個人」，小英對顧立雄的肯定不難窺見。

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