520將屆，總統府驚傳電腦駭客入侵，總統府電腦昨晚發生駭客入侵，部分媒體傍晚收到總統府寄出的兩封電郵，一封是4月蔡英文總統與閣揆蘇貞昌會面前資料，一封是宮鬥劇，蔡英文密謀賴清德，今天上午媒體又繼續收到「蔡總統分贓姐夫劉錦添好友」PDF檔信件；總統府今上午表示，google亦已將散發文件的帳號，標示為危險帳號，呼籲各界勿散發轉傳相關信件，避免個人資訊安全受到威脅。

總統府強調，散播之偽變造文件，總統府已向刑事警察局報案，目前案件已在偵查程序中。

今天上午媒體又繼續收到以「繼續....」為題相關文件，內容皆是個部會推薦名單；至於昨天信件中談到蔡蘇會面談的內容，在人事上還提到，「陳副總統建議，如果不想讓李遠哲續任資政，就不用特別去講，比照吳澧培直接不續聘，外說『尊重其意願』，去講可能演變成續聘，未來有辭職風險」。

4月8日總統與蘇院長會面議題(密參)有關其他新任委員：三位新任委員中，一位是現任主秘，另兩人是媒改學者。「致達說，兩人偏綠，可以配合處理中天，但其中一位比較理想色彩。政院的思考是：主委提出委員人選，以後就要負責溝通。」

根據這幾份疑似由總統府外流的文件記載，黨政幕僚在高層會議中直言，目前閣員有部分人選年齡太大，形象不夠好，建議蔡英文提醒蘇貞昌要換人，另外也提醒蘇貞昌，未來的NCC主委必須努力籌設「數位發展部」；內文也討論了促轉會、NCC人選。

資料內容也提到總統府資政與未來的試委、監委人選。內容點名幾名現有的總統府資政不適任，建議不要再續聘，新的資政應思考將卸任的試院與監院院長，還有軍方大老、社會賢達等。

總統府昨天深夜發出聲明表示，稍早媒體記者接獲來源不明、假稱「蔡英文陰謀」之會議紀錄形式文件，透過電子郵件以黑函形式散布，經瞭解該信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實。

(中時 )