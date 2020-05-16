高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，昨晚韓國瑜在臉書上發布影片，公開呼籲支持者在當天不要去投票，並表示這將是他第一次，也是最後一次對罷免投票做出說明。

而今日，前台北縣長周錫瑋也在臉書貼出影片，表示下個月的罷韓投票將會是改變台灣民主的一場選舉，從罷免的開始到現在，很多人都認為中間「怪怪的」，綠營、罷韓團體不停地在攻擊韓國瑜，希望民眾討厭韓國瑜，但這樣的做法，是真正的民主嗎？

周錫瑋表示，如今的選舉，候選人的目標已經不是展現出有願景的政策，讓民眾喜愛他的人會當選；反而是使用抹黑、鬥臭等手法，讓民眾討厭對手的人會當選。

這樣是不對的。周錫瑋指出，這些罷韓人是從韓國瑜剛當上市長就想罷免他，硬是把四年一次的選舉拉近到一年後的現在，更是至今還在抹黑攻擊，完全不見韓國瑜這一路上的政績，對高雄的好；高雄市行政官員的面孔，對比現在中央，不停推動罷韓的官員的面孔，大家都可以看的出來，到底是誰在「反民主」。

周錫瑋呼籲，民眾應該要冷進下來，人民跟政府間不應該有仇恨；下個月的投票結果相當重要，將決定人民是不是真正的當家作主，把對的人留在正確的地方。

(中時電子報)