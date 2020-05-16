氣象局對14縣市發布大雨特報。(圖擷自氣象局)

中南部6縣市發布高溫特報。(圖擷自氣象局)

今（16）高溫、大雨、雷雨襲擊，全台拉警報！氣象局表示，受到颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，今易有短時強降雨，有14縣市發布豪大雨特報。除了出現豪大雨，今日天氣也十分炎熱，氣象局另對中南部6縣市發布高溫特報。

氣象局下午2時20分發布豪大雨特報，受到颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，今日新竹、雲林、嘉義山區及南投地區有局部大雨或豪雨發生的機率，台東、嘉義地區、恆春半島及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局表示，豪大雨特報有14縣市，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

天氣晴朗炎熱，今日中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義市地區，南投縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣近山區或河谷則為黃色燈號，請民眾出外注意防曬。

(中時電子報)