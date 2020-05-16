後疫情時代高雄市政府觀光局全力振興國旅，推出3大政策，包括「區域觀光踩線」、「月月有精彩主題活動」及「國民旅遊優惠專案」，吸引國內遊客。「國民旅遊優惠專案」為國內首次推動的方案，整合旅行公會、觀光旅館公會及旅館公會的聯合住宿與餐飲，觀光旅館「買8000送800」觀光局再加碼送房型升等或早餐券，一般旅館「買8000住6晚」觀光局再加碼送1晚住宿券，鼓勵全國遊客到高雄安心旅遊安心玩。

葉匡時副市長表示，這波新冠疫情高雄市超前部署各項防疫工作，在後疫情時代，高雄市政府主動出擊振興國旅，推動安心旅遊，首波推出國民旅遊優惠專案，希望為高雄帶來一波觀光人潮。

高雄市旅行公會吳盈良理事長、旅館公會周文彬理事長及觀光旅館公會張惠𨩖常務理事共同出席記者會。

今年是高雄的區域觀光元年，觀光局推出的「一心三線」區域觀光品牌，包括東高慢食旅、海線潮旅行、中線地景生態軍事遊以及一心輕軌周遊。

振興國旅優惠方案，所有民眾都可購買。觀光局長邱俊龍表示，優惠方案是從公務人員的國旅卡來發想，觀光局聯合旅館與旅行社，推出9大觀光旅館「聯合商品券」，購買8000元商品券，加贈800元，觀光局加碼送出一張房型升等或早餐券，可用於住宿或餐飲；以及擁有32家旅館可供選擇的「聯合住宿券」，購買8000元送6張住宿券，觀光局加碼送出一張住宿券，共可住7晚。此次推動的旅遊票券是全台CP值最強大的旅宿票券，為讓更多民眾來高雄旅遊，一般旅客也可憑信用卡刷卡消費同享優惠。

高雄市旅行公會吳盈良理事長、旅館公會周文彬理事長及觀光旅館公會張惠𨩖常務理事共同出席記者會，並表示感謝觀光局號召三大公會聯合推出國旅優惠方案，在疫情衝擊造成旅館經營困難的情況下，能為高雄觀光注入活水，並希望能將這套優惠方案至中北部行銷販售，讓更多民眾來高雄旅遊。

今年是高雄的區域觀光元年，觀光局推出的「一心三線」區域觀光品牌，包括東高慢食旅、海線潮旅行、中線地景生態軍事遊以及一心輕軌周遊。接下來觀光局6月份將強勢推出「城市探險」主題旅遊，發掘高雄山、海等生態秘境，結合防疫概念的安心旅遊戶外遊程，旅客可安心至高雄觀光旅遊。

國旅2大預購優惠方案，即日起先行於7家旅行社預購開賣，民眾如有需求，可以向7家旅行社洽詢，相關訊息可上高雄旅遊網查詢。

(中時電子報)