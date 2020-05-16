由肝防基金會支持的免費C肝篩檢，一次測檢需7千元。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌16日上午前往後龍鎮龍坑里視察C肝篩檢，希望一起降低苗栗C肝數。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌感謝肝防基金會及大千醫院為降低苗栗C肝數作努力。〔謝明俊攝〕

苗栗東南扶輪社捐助優質白米給參加篩檢的民眾。〔謝明俊攝〕

苗栗縣後龍鎮龍坑等5個里被列為C肝第5級風險鄉鎮，為此，苗栗縣政府衛生局與肝病防治基金會、苗栗大千醫院等，對這5個里50歲以上的里民提供免費篩檢，共有1千個名額，篩檢自16日上午開始，苗栗縣長徐耀昌特別前往篩檢會場，感謝肝防基金會及大千醫院對降低苗栗C肝的貢獻。

苗栗縣除了苑裡鎮的7個里被列為C肝最高風險第7級外，後龍鎮有龍坑、溪洲、東明、中龍、南龍等5個里，以及大湖鄉、泰安鄉各有一個村，被列為第5級C肝盛行率較高的鄉鎮，肝防基金會指定苗栗大千醫院負責這3個鄉鎮的肝炎篩檢及治療工作。

苗栗縣長徐耀昌非常重視這個問題，特別指示衛生局爭取肝病防治學術基金會的支持，將後龍鎮、大湖鄉以及泰安鄉列入C肝免費篩檢的範圍內，3個鄉鎮共有2千個名額，額滿為止。

衛生局保健科科長陳淑珠指出，這次的肝炎篩檢將提供8種內容檢測，每一份檢測需費7000元，如果檢測出為陽性需要治療，另外治療所需藥費約20萬元，也都是由健保核撥專款支付，民眾全都毋須付費。

這次C肝篩檢是從後龍鎮龍坑里先開始，後龍鎮5個里完成後，6月13日將在大湖鄉；7月11日將在泰安鄉舉行篩檢，除了肝炎篩檢外，還搭配大腸癌、子宮頸癌、乳癌等3項篩檢，苗栗東南扶輪社及大千慈善基金會還準備優質白米，贈送給前來篩檢的民眾，希望民眾踴躍參加篩檢。

(中時 )