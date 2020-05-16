23歲男騎士騎車自撞路燈桿，機車燒成廢鐵。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

男騎士自撞路燈桿，消防隊員趕到時已無生命跡象，趕緊實施CPR，並將傷者送醫急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

男騎士自撞路燈桿，消防隊員趕到時已無生命跡象，趕緊實施CPR，並將傷者送醫急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

23歲男騎士騎車自撞路燈桿，機車起火燃燒，一旁喪家花圈也焚毀。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中東勢發生騎士自撞意外，1名23歲男子16日中午時分騎車行經新盛街，不明原因自撞路旁路燈桿，機車隨即起火燃燒。消防隊員趕到時火勢已由民眾撲滅，而男子已沒有生命跡象，現場實施CPR急救後，送往東勢農民醫院搶救，車禍原因正由警方調查中。

(中時 )