機車自撞路燈桿燒成廢鐵 23歲男騎士重傷命危 13:412020/05/16 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 23歲男騎士騎車自撞路燈桿，機車起火燃燒，一旁喪家花圈也焚毀。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 23歲男騎士騎車自撞路燈桿，機車燒成廢鐵。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 男騎士自撞路燈桿，消防隊員趕到時已無生命跡象，趕緊實施CPR，並將傷者送醫急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 男騎士自撞路燈桿，消防隊員趕到時已無生命跡象，趕緊實施CPR，並將傷者送醫急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 23歲男騎士騎車自撞路燈桿，機車起火燃燒，一旁喪家花圈也焚毀。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 台中東勢發生騎士自撞意外，1名23歲男子16日中午時分騎車行經新盛街，不明原因自撞路旁路燈桿，機車隨即起火燃燒。消防隊員趕到時火勢已由民眾撲滅，而男子已沒有生命跡象，現場實施CPR急救後，送往東勢農民醫院搶救，車禍原因正由警方調查中。 (中時 ) #男子 #東勢 #原因 #騎士 #路燈 也許您會感興趣 推薦閱讀 就看你顏色對不對 04:102020/05/12 論壇廣場 滬指B股跳水 七年新低 04:102020/05/13 全球財經 高雄巿議員疑闖紅燈 騎士5天後宣告不治 08:122020/05/13 社會 鐵砧山崩塌3座游池土方 林務局治理5年見成效 13:482020/05/13 生活 新店隨機殺人案法扶律師甫受委任 首開庭就改期 16:462020/05/13 社會 關心防疫 讓貝克漢看到台灣 04:102020/05/14 運動天地 高中生剛拿到機車駕照 返家途中命喪輪下 15:202020/05/14 社會 中市公有路燈認養開放申請 建設局：線上點「光明燈」 17:072020/05/14 生活 新聞幕後》壓力灌頂成本擺一邊 不得不赴美 04:102020/05/16 財經焦點 甩開疫鬱 資訊即時通防自殺 04:102020/05/16 地方新聞 社會熱門新聞 機車自撞路燈桿燒成廢鐵 23歲男騎士重傷命危 - 社會 總統開會文件遭流出惡意變造擾政局 情治研判人為不排除忠誠測謊 - 社會 影片直擊！北市女搭捷運不戴口罩咬保全 慘遭壓制在地 - 社會 台北大學21歲女大生南投登山失足墜谷亡 - 社會 32歲領隊攀登雪山東峰線 來不及攻頂猝逝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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