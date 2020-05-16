今年國中教育會考嚴禁家長陪考。〔謝明俊攝〕

109年度國中教育會考16日登場，維期2天，苗栗縣共設有6個考場、119間試場，供苗栗縣應屆考生4，918人應考，苗栗縣長徐耀昌上午一早就到竹南高中考場替考生加油打氣，今年因防疫關係，所以考場嚴禁家長陪考，連試務人員都需實名制登記核發工作證才得進入考場。

109年度國中教育會考在16、17日等2天舉行，苗栗縣共設置苗栗高中、國立苗栗農工、國立竹南高中、國立苑裡高中、國立大湖農工、及私立君毅中學等6個考場。為了防疫需求，各考場在考試前一天，都經過大範圍全面消毒，考試期間的中午午休期間，會對試場加強消毒。

也因防疫要求，今年全面禁止家長陪考，除了幾位身心障礙考生須由家長陪同以外，考場內只有考生及試務人員得進入，其餘人等一律嚴禁入內。對於應試考生全面量測體溫並要求佩戴口罩，有發燒現象的考生，另安排試場供其應考。

同時，這次會考為應防疫要求，特別取消英文聽力測驗，英語科成績將採英語閱讀測驗100分，並因取消英聽測驗，所以17日第2節英語科考試結束時間上午11時30分。

並且，受居家隔離、居家檢疫，及自主健康管理經醫院採檢未接獲檢驗結果的學生，一律不得參加16、17等2天會考，缺考學生可參考補考，並採外加名額方式辦理，不會影響到考生權益。目前補考時間規畫在5月30、31日舉行，際補考日期將視疫情由中央統一公告。

(中時 )