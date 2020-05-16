見短裙女大生精蟲上腦 工程師捷運電扶梯偷拍裙底落網 13:422020/05/16 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25歲張姓工程師，15日上午7時許，搭乘捷運抵達松江南京站時，在電扶梯上見前方的女大學生穿著短裙，竟一時「性」起，拿出手機偷拍裙底風光，一旁民眾發現趕緊報警處理。 警方調查，當時張男正要離開捷運站，在電扶梯上看到一名年約20歲的女大生，竟從後方偷拍，其他民眾發現後，立刻大聲喝止張男，並阻止他逃離現場。 警方將張男帶回偵訊，從手機中找到該段偷拍影片，張男供稱是因為一時忍不住才偷拍，頻頻向女大生道歉，但警方訊後仍將他依妨害秘密罪嫌送辦。 (中時 ) #偷拍 #電扶梯 #女大生 #警方 #手機 也許您會感興趣 推薦閱讀 渣男大生要學妹幫手淫 竟扯為看她簡訊車禍手受傷 16:122020/05/12 社會 疫情衝擊減緩 陸4月手機出貨量 年增14.2％ 04:102020/05/13 全球財經 心疼！楊冪穿超短褲上樓梯被偷拍 鏡頭直接對準大腿處 09:542020/05/13 娛樂 女大生激戰男友 噴了到處都是… 23:092020/05/13 生活 中國4月5G手機出貨爆量 04:102020/05/14 產業．科技 女大生夜聞詭聲 一看貓眼嚇破膽 09:582020/05/14 日常 搭電扶梯滑手機 女重摔血濺月台 12:112020/05/14 社會 今年首季全球5G手機三星賣最好 4陸廠緊追 13:212020/05/14 兩岸 台北大學21歲女大生南投登山失足墜谷亡 12:542020/05/16 社會 南投仁愛鄉傳山難！ 女大生不慎失足落山谷身亡 13:372020/05/16 社會 社會熱門新聞 機車自撞路燈桿燒成廢鐵 23歲男騎士重傷命危 - 社會 台北大學21歲女大生南投登山失足墜谷亡 - 社會 影片直擊！北市女搭捷運不戴口罩咬保全 慘遭壓制在地 - 社會 移工撞倒老婦企圖拋下溪裡滅口 公車司機大喊「不要阿」 - 社會 女原諒「殺母凶手」 24年後卻死在他手中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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