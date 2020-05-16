25歲張姓工程師，15日上午7時許，搭乘捷運抵達松江南京站時，在電扶梯上見前方的女大學生穿著短裙，竟一時「性」起，拿出手機偷拍裙底風光，一旁民眾發現趕緊報警處理。

警方調查，當時張男正要離開捷運站，在電扶梯上看到一名年約20歲的女大生，竟從後方偷拍，其他民眾發現後，立刻大聲喝止張男，並阻止他逃離現場。

警方將張男帶回偵訊，從手機中找到該段偷拍影片，張男供稱是因為一時忍不住才偷拍，頻頻向女大生道歉，但警方訊後仍將他依妨害秘密罪嫌送辦。

(中時 )