李玟、梁詠琪、許茹芸、蔡健雅、梁靜茹及艾怡良，六位天后近日攜手為「跨國同婚」議題發聲，緣起於之前梁靜茹與艾怡良合唱〈飄洋過海來看你〉，「女女版」MV上線一週大破200萬人瀏覽次數，意外讓歌壇四位重量級天后也站出來，響應「飄洋過海來看你」集資計畫，包括與美國人結婚的李玟、韓國人共結連理的許如芸、遠嫁西班牙的梁詠琪，以及來自新加坡的蔡健雅，將心比心，懂得相隔兩地的煎熬與辛苦，感同身受的體驗，當挺身而出。

蔡健雅兩年前小巨蛋開唱，還特別當「紅娘」，親自見證一對同志愛侶在演唱會求婚成功，這次為了支持「跨國同婚」，她更現身錄製影片，發聲：「愛，能夠牽起相隔兩地的伴侶，卻無法跨越法律，讓他們順利成家，我們想要邀請你攜手改變，將遙不可及的幸福，送進他們手中。」李玟長年住在香港，與夫婿Bruce幸福甜蜜，她有感而發地說：「結婚後最日常的幸福，就是每天跟身邊的另一半道早安，但對於來自世界上不同角落的同性伴侶，這卻是比遠距離更遠的夢想。」

梁靜茹表示相愛真的需要勇氣：「尤其是對跨國的同性伴侶，因為沒有法律保障的婚姻，常常讓他們被迫分隔兩地，因此，我想邀請你，給他們更多勇氣。」艾怡良則感性錄下：「對於來自不同國家的同性伴侶，想要一起守護一個家，有時比任何遠距離戀愛，都還遠、都更難；因為沒有法律的保障，常常讓他的最愛，有家歸不得。」

許茹芸同樣關心同志議題，雖台灣同婚已通過滿週歲，但對於「跨國同婚」在台尚未圓滿，她感性呼籲：「愛情沒有國界的距離，但跨國的同性伴侶，卻因為沒有法律支撐，而無法結婚相依，我想邀請你，一起讓他們團聚的美夢成真。」婚後幸福美滿、和老公育有可愛混血女兒的梁詠琪說：「有愛，才會有家！世界上卻有許多同性愛侶，因為受限於法律，無法相守在同一個家，希望你能與我們一起幫助他們，跟最愛的家人團聚，讓他們的愛，不再有距離。」

李玟為跨國同婚發聲。（愛最大慈善光協會提供）

梁詠琪為跨國同婚發聲。（愛最大慈善光協會提供）

(中時 )