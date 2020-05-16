淺海牡蠣養殖產業造成蚵棚與保麗龍浮具汙染，台南市農業局積極尋求解決方案，農業局局長謝耀清親自帶隊，搭船至安平港外海巡視養蚵現況及蚵棚及保麗龍廢棄物回收情形。

目前台南廢棄蚵架多數回收堆置各暫置區約計7660棚，市府並執行清理開口契約，將廢棄蚵棚裁剪粉碎，再予回收利用。台南市另推動廢棄保麗龍獎勵回收，已回收約3800塊保麗龍，並完成清理6120公斤。

針對養蚵保麗龍浮具改善問題，台南市政府積極向中央主管機關爭取經費補助漁民購買改良式浮具，今年除已獲海洋保育署200萬元補助經費，並向漁業署爭取更多經費，希望未來能以政府補助3分之2購買金額，漁民自負3分之1費用方式，分成3年協助漁民全面汰換保麗龍。

農業局表示，市府已與塑膠工業技術發展中心合作，針對目前改良式浮具進行各種物理化學項目測試，藉由測試結果訂出改良式浮具標準規格，作為漁民採購改良式浮具依據。

另對於廢棄蚵棚處理改善問題，除透過開口契約將廢棄蚵棚清離海岸，製成鍋爐燃料外，市府將整理國外養蚵設施與浮具等相關文獻資料，吸取成功經驗，研議廢棄蚵棚再利用管道，創造廢棄蚵棚新價值，並研發「新型淺海牡蠣養殖設施」。

並為避免少數蚵棚漂置海岸污染環境問題，研發建置蚵棚標示管理機制，以蚵棚置入射頻晶片（RFID晶片）概念，隨時掌握海上個別漁民放養蚵棚數量，了解異常天候對蚵棚損毀情況，防範遺棄蚵棚造成汙染問題。

針對養蚵與籠具漁業作業衝突，蚵棚遭割斷繩索漂流汙染問題，市府已積極出海巡查，取締違規籠具漁業行為，維護沿近海漁業作業秩序，防範蚵棚遭割繩流失情事發生。

(中時 )