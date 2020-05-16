吳青峰首張專輯《太空人》邀請9位導演一同創作，耗時近一年，將專輯中的12首歌曲化為影像，衍生出「太空人線上影展」，15日在青峰官方Youtube頻道直播，解鎖最後一支彩蛋〈傷風〉MV，為專輯畫下完美句點。「太空人線上影展」原本擬於電影院舉行，礙於疫情改為線上直播，青峰和主持人完整暢聊12支MV拍攝甘苦，憶及拍攝過程及圈內好友群起力挺，吳青峰淚眼婆娑感動表示：「今天《太空人》專輯概念終於完整了！」

〈傷風〉MV採電影規格拍攝，觀眾留言：「實在太驚人了！簡直就像在看驚悚片！」青峰在MV中飾演鳥嘴醫生，進入時空不明的破落殘缺醫院，看見如同夢魘般的角色，包括裹著小腳的小女孩、瘸腿的三腳鹿、佝僂老者、跳著怪誕舞蹈的病人們等，他表示歌曲想要探討的其實是「傷害的風氣」，就像網路酸民般，只要被感染，就會不自覺地附和群眾，對他人言語傷害、道德論斷，自身主體則漸漸消失。

青峰透露，〈傷風〉初次與金像電影導演翁子光合作，其實讓他很緊張、整整焦慮兩個月，深怕導演安排太困難的戲份，現場果然發現有在40度高溫室內的獨舞戲、還有哭戲，但導演導戲功力非凡，「把自己交給他就對了！我和對手演員一對到眼神，不知道為什麼就哭出來了。」導演則透過電話連線讚美青峰演技表示：「青峰是非常聰明的演員，我想沒有什麼事情可以難倒他的！」翁子光導演說，一看到青峰寫的歌詞，就產生許多想法和畫面，其中包含深具現代性的元素，可用許多不同的方法去解讀，再聽到音樂，真覺得是艱鉅的挑戰。他也表示，初次拍MV的經驗實在太「燒腦」，開玩笑說：「能幫吳青峰拍MV很有面子，但這可能是我最後一次拍MV。」

直播活動中，〈太空人〉男主角林柏宏、〈Outsider〉導演陳映之到場力挺，兩人異口同聲說，很開心能夠全程參與青峰的概念之作。青峰笑稱，〈太空人〉是他拍得最輕鬆的MV，「只要看他們兩個（林柏宏、張鈞甯）演就好了啊！」青峰臨時起意現場call-out女主角張鈞甯，因有其他工作不克出席的她被迫「獻聲」，在電話中苦笑表示：「上次打來要了3天檔期，今天打來一定沒好事！」張鈞甯、林柏宏爆料兩人拍MV都破相，張鈞甯戴太空人頭盔敲到鼻子、林柏宏則因拍乾杯鏡頭，被酒瓶撞到牙齒斷裂。

吳青峰15日舉辦「太空人線上影展」。（環球音樂提供）

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