李振輝老師與台中市府合作，將於市政會議進行手語翻譯。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中央流行疫情指揮中心召開防疫記者會上，推動聽障資訊平權全程都安排手語翻譯！台中市政府5月19日將領先六都進行市政會議全程手語翻譯，市府特別委託網友譽為「神級手譯員」專家李振輝老師，及其帶領的「台中市山海屯聲暉協進會」，共同為聽障民眾建立參與市政及取得資訊平權的友善環境。

社會局長彭懷真指出，為促進聽障市民自立及發展，保障平等參與市政機會，社會局委託「台中市山海屯聲暉協進會」提供手語翻譯服務，並首先於市政會議進行試辦，後續將視情況推展至重大會議或活動。

台中市政會議進行手語翻譯特邀請該領域「國寶級」李振輝老師加入。李振輝曾擔任總統大選政見發表會、立委政見發表會、行政院、立法院等重大會議手語翻譯；日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會即時翻譯BBC記者英文提問，優秀表現吸引各界關注，更讓社會更加重視手語翻譯這項專業。

研考會主委吳皇昇說，台中手語翻譯團隊相當專業，李振輝的經歷豐富，手語翻譯也重視在地特色；如台中有名的珍珠奶茶、太陽餅，甚至是台中人的口頭禪「真的假的」都能在手譯內容中翻的到位傳神。台中市政會議於每週二上午召開，將全程公開直播，歡迎民眾至市府「台中視界網」網站觀看。

(中時 )