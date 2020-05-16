武陵農場預告繡球花季6月登場，當月優惠拍婚紗新人免費入園。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場日夜溫差超過15度，繡球花比其他地區更壯大碩麗。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場繡球花集中在露營區陽光草原旁步道及賓館後方楓林木屋旁。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場配合繡球花季，推出「六月新娘」婚攝專案。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場繡球花受4月初寒害影響，部分花苞受損，花期估晚半個月，預料6月上旬陸續開花，盛花期可能落在6月底。武陵農場配合繡球花季，推出「六月新娘」婚攝專案，優惠婚攝新人免費入園及住宿6折起，再加送繡球花捧花。

武陵農場日夜溫差超過15度，繡球花比其他地區更壯大碩麗，而且色彩粉嫩、層次豐富。受4月初寒害影響，部分花苞受損，花期預估將較去年晚半個月，大約會在6月上旬陸續開花，盛花期可能落在6月底，最晚花期可到7月中旬。

隨著疫情減緩，武陵農場配合繡球花季，推出「六月新娘」婚攝專案，歡迎婚攝新人、攝影師及新秘入園拍攝，門票、停車費皆免費，住宿平日6折、假日8折優惠，並贈送繡球花捧花，於武陵農場粉絲團分享婚紗照，再送七夕情人節雙人住宿券。

武陵農場繡球花集中在露營區陽光草原旁步道及賓館後方楓林木屋旁。繡球花花語代表忠貞，指的是對愛情的忠貞與兩情相悅的永恆，且繡球花圓形的花朵、美麗的姿態，象徵著人與人之間圓滿的聯結，寓意「美滿、團聚」，是婚紗攝影幸福浪漫的重要元素。

(中時 )