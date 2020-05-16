總統府遭駭客入侵，散播多封總統府密件的電子郵件，其中一封內容提到，建議總府府資政吳澧培直接不續任，辜寬敏則禮貌性慰留但不強留，李遠哲部分，幕僚建議不強求，以免又被要挾，但請總統決定。因吳澧培、李遠哲去年曾發出公開信，呼籲蔡英文總統不要競選連任，李遠哲更是表態挺準副總統賴清德，代表民進黨參選總統，外界質疑不續聘總統府資政決定，頗有選後算帳意味。

去年初吳澧培、李遠哲等人發出公開信，呼籲蔡英文總統不要競選連任；蔡賴黨內初選期間，李永哲又發起連署，呼籲蔡英文「知所進退」，並呼籲國人支持賴清德代表民進黨參選總統。

520將至，總統府遭駭客入侵，流出多封聲稱府內機密會議文件記錄，其中討論到資政與國策顧問部分，資政不續聘人選包括吳澧培、辜寬敏、李遠哲，建議吳澧培直接不續聘；辜寬敏部分，祕書長會去拜訪，禮貌性慰留但不強留；李遠哲部分，幕僚建議不強求，以免未來又被要挾,但請總統決定。

至於國策顧問部分，建議應該盡量以輔選有功人員為思考，現任者若往來並不密切，可考慮不續任，選後論功行賞，秋後算帳意味濃厚。

對此，總統府今發出聲明表示，散播變造文件，總統府已向刑事局報案，目前案件已在偵查程序中；另，google亦已將散發文件之帳號，標示為危險帳號，呼籲各界勿散發轉傳相關信件，避免個人資訊安全受到威脅。

本報記者進一步向府方查證，但目前仍未取得回應。

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(中時 )