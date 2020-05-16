總統府疑遭電腦駭客入侵，15日晚間及今(16日)上午，連續2波以府方的名義對媒體記者發出惡議電子郵件，經媒體向府方求證才赫然發現是變造的內容，驚動府方與國安情治高層，情治人士表示，經過分析，研判是內部人士將文件內容外流，經變造後，刻意以電子郵件寄給媒體，意圖擾亂520前政治佈局與就職典禮，情治單位正追查曾經手過的內部幕僚人員，未來不排除進行測謊。

總統蔡英文與蘇貞昌每週會議資料外流，不但驚動府方，國安情治單位也介入全面調查，由於幕僚資料是變造後透過電子郵件惡意傳播，消息傳出，外界都以為是總統府電腦系統遭駭，總統府人員已在今(16日)上午前往刑事局完成報案手續，警方也將展開調查。

但情治系統認為茲事體大，因文件內容是先經過變造，等同是二手資料，並非是遭駭後同步流出，經過相關人員及情治單位研析內容及電腦路徑，認為應該是資料先外流後，才轉手透過電子郵件寄送。

據了解，對於會議資料外流，情治系統相當謹慎，目前已針對曾接觸過這些資料的幕僚進行調查以及電磁紀錄解析，希望能找到源頭後進一步追查涉嫌第三人傳播管道。對此，國安情治單位認為，由於操作痕跡明顯，不排除將對相關人員進行忠誠測謊。

但依照分工，官方的資安案件由調查局負責，但刑事局表示，接獲報案也會展開偵查，但因為府方的網路公司周末沒有上班，所以下周一才能調閱相關資料。

警方研判，除了府內的電腦可能遭人移入木馬程式，除了外部入侵、惡意釣魚電郵外，府方工作人員不慎將病毒帶進總統府都是可能的來源，防火牆出現漏洞，令駭客得以操控冒名發信。

(中時電子報)