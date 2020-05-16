醫事人員出國放寬？陳時中：非公務必要不建議 14:222020/05/16 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮官陳時中表示，除非有公務、會議必要，不建議醫事人員出國。(圖擷自指揮中心記者會直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，對於醫事人員出國的規定是否放寬？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在所有出國都需要經過衛福部核准，雖然疫情減緩，但除非有公務、會議的必要，否則我們不建議。 (中時 ) #出國 #醫事人員 #放寬 #公務 #建議 也許您會感興趣 推薦閱讀 粵港澳報喜 擬同步放寬境管 04:102020/05/12 話題觀察 台大周六起開放校園 畢典放寬 04:102020/05/13 生活新聞 感謝醫護辛勞 觀光局推住宿優惠補助 14:092020/05/13 生活 慰勞醫護人員 6月底前住宿折抵1500 14:202020/05/13 生活 防疫旅宿醫事人員專案 每日最高折1500元、不限次數 14:302020/05/13 生活 醫護旅宿 每日最高折抵1500元 04:102020/05/14 生活新聞 民間企業沒優點比不上公職？網點出3優勢 10:342020/05/14 日常 全國公務人員協會討論是否撤銷李來希的名譽職 16:512020/05/14 政治 《產業》醫事人員住防疫旅宿 觀光局祭折抵補助 16:482020/05/14 財經 生活熱門新聞 颱風外圍環流＋午后對流 14縣市嚴防雨彈襲擊 - 生活 國中會考數學非選擇出難題 恐成分判高下關鍵 - 生活 招名威事件歧視言論被模糊 中原大學怒發聲明揭全貌 - 生活 - 旺報 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 柯p被笑2年！陳佩琪護夫開嗆：韓國瑜不堪到不能有情誼？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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