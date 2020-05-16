前騎士隊冠軍成員佛義(Channing Frye)說：「喬丹其實只有一個工作，就是得分而已，他得分的效率非常驚人。但我不覺得他的勝利方程式可以套用到今天，因為沒人想和他組隊。」

接下來就是佛義被媒體和球迷狂酸的時間。美媒《雅虎體育》指出，喬丹再怎麼說都是「二刀流」的球員，他的防守和攻擊一樣厲害，他是史上首位同時獲得年度MVP與最佳防守球員的人(後來還有歐拉朱萬)。

喬丹拿過3次抄截王，從未入選過防守第二隊和第三隊，因為他生涯9次入選全都是防守第一隊。當年NBA後衛最懼怕的防守者，除了「手套」培頓之外就是喬丹了。公牛教練團也曾認為全隊防守最認真的就是喬丹與「小蟲」羅德曼。

佛義還說冠軍戒數量不是一切，「不然比爾羅素就更強了。」擺明是要護航前隊友詹姆斯。老詹確實是更出色的playmaker，保護防守籃板的能力也更好，不過這與戰術有關，公牛三角進攻本就不需要喬丹控球。

喬丹也不是每場都可以保持手感，他有時命中率很低還能贏球，因為他不只進攻一項武器。例如需要近身肉搏的進攻籃板，喬丹(1.6個)竟超過了詹姆斯(1.2個)，可見喬丹的卡位和力量也很強，難怪佛義會被球迷酸爆了。

(中時電子報)