衛福部視訊會議各國踴躍 人數、層級超越以往 14:212020/05/16 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛生福利部昨舉行「新型冠狀病毒肺炎防治檢討」視訊論壇，邀請美國、日本、加拿大等共14個理念相近國家/區域組織近50位衛生官員參加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，昨日會議參與國家相對的多，人數、層級也比以往在日內瓦開會時更高，各國對台灣推動防疫措施成果非常好奇，提出比較細節的問題，想了解台灣怎麼做的，而台灣這段時間的經驗，未來可能成為一種模式，台灣模式代表自由民主地區的防疫典範。 (中時 ) #各國 #人數 #層級 #國家 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台語質詢引爭議！陳柏惟建請國會提供通譯服務 交付朝野協商 11:092020/05/12 政治 《電機股》東台前4月表現不佳 審慎看待全球復工後需求 12:342020/05/12 財經 永豐金證：疫情解封 5G、資料中心引領衝出重圍 16:232020/05/12 財經 中日韓病例回升＋印度感染人數破7萬 亞洲遇第二波疫情危機 23:162020/05/12 財經 台灣人被改造的祖國認同 04:102020/05/13 兩岸藝文 黃蜂恐變中颱 是否直撲台灣看這關鍵 12:472020/05/13 生活 《通信網路》台灣大myVideo「做工的人」開紅盤 進站人數增5成 13:412020/05/13 財經 各國解封後疫情加劇 指揮中心籲守好個人防線 15:002020/05/13 生活 上周美國初領失業金人數近300萬 總失業人數近3650萬人 20:482020/05/14 財經 兩岸良性整合 出現一線曙光 04:102020/05/15 兩岸藝文 生活熱門新聞 颱風外圍環流＋午后對流 14縣市嚴防雨彈襲擊 - 生活 國中會考數學非選擇出難題 恐成分判高下關鍵 - 生活 招名威事件歧視言論被模糊 中原大學怒發聲明揭全貌 - 生活 - 旺報 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 柯p被笑2年！陳佩琪護夫開嗆：韓國瑜不堪到不能有情誼？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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