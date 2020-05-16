衛生福利部昨舉行「新型冠狀病毒肺炎防治檢討」視訊論壇，邀請美國、日本、加拿大等共14個理念相近國家/區域組織近50位衛生官員參加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，昨日會議參與國家相對的多，人數、層級也比以往在日內瓦開會時更高，各國對台灣推動防疫措施成果非常好奇，提出比較細節的問題，想了解台灣怎麼做的，而台灣這段時間的經驗，未來可能成為一種模式，台灣模式代表自由民主地區的防疫典範。

(中時 )