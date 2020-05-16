美國商務部15日宣布，對華為禁令繼續緊縮，要求美國企業向華為供貨相關技術或是半導體直接商品須經過審查，知名半導體分析師陸行之在臉書表示，華為海思終於還是來了，誰跟海思做同樣晶片的，應該會受惠。

美國政府封殺華為毫不手軟，雖再度延長90天與美企業務往來的臨時許可證，但也警告這是最後一次，隨後美國工業和安全局(BIS)祭出限縮令，要求美企相關技術以及半導體產品供貨給華為前，經由美國政府審查通過才能執行。

陸行之指出，海思死了，華為到目前應該還能存活，誰跟海思做同樣晶片的，應該會受惠，但美國法律說改就改，到時候可能改到所有華為的供應商都不能用美國技術。

陸行之警告，終極最糟的狀況，應該是競爭者分食華為的市占，而除了三星及三星的客戶外，大多也是台積電的客戶。

至於台積電赴美設廠，是否能繼續供應華為？美國國務院主管經濟事務、國務次卿Keith Krach表示，現在無法有任何保證，台積電有10~12%營收來自大陸市場，他相信這絕大部分是跟華為往來，除非獲得授權，否則這項業務很有可能被限制，現在無法保證台積電會被授權，未來也無法期待。

(中時電子報)