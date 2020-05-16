為何選鬍鬚張？陳時中：庶民經濟 14:302020/05/16 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今親自示範防疫新生活運動，走訪鬍鬚張，觀察防疫措施，並在現場享用早午餐。對於為何選擇這個地點，陳時中表示，基本上是從庶民經濟來著，貼近大家的生活，本來幕僚建議吃冰，但吃太甜有時候會蛀牙，糖的攝取要適當，所以我說要吃鹹的。 陳時中表示，魯肉飯就是大家常常在吃的食物，剩下的就是幕僚去安排，其實鬍鬚張我不常去吃，以前衛生署對面有一家生意很好的，常常需要排隊很長，那家小吃店我比較常吃。 (中時 ) #鬍鬚張 #陳時中 #庶民經濟 #幕僚 #平民美食 #蛀牙 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫旅遊 陳時中：隨時可啟動 04:102020/05/12 財經要聞 大甲媽恢復遶境 陳時中有疫見 04:102020/05/12 生活新聞 何者更傷手 次氯酸水與酒精差異 陳時中答非所問 04:102020/05/12 政治要聞 指揮中心忌憚練台生 丟責地方 04:102020/05/12 政治要聞 短評／陳時中踢黃皮球 04:102020/05/12 時論廣場 和陳時中電話聊什麼？侯：部長也知政策倉促 11:052020/05/12 政治 中職欲開放餐飲、增加觀眾數 陳時中回應 14:392020/05/12 生活 爭取參與WHA 陳時中透露下一步 17:042020/05/12 生活 陳時中終於認了 次氯酸水可噴手 22:212020/05/12 生活 水神共同守護美好家園 回應陳時中 04:102020/05/13 生活新聞 生活熱門新聞 颱風外圍環流＋午后對流 14縣市嚴防雨彈襲擊 - 生活 招名威事件歧視言論被模糊 中原大學怒發聲明揭全貌 - 生活 - 旺報 國中會考數學非選擇出難題 恐成分判高下關鍵 - 生活 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 柯p被笑2年！陳佩琪護夫開嗆：韓國瑜不堪到不能有情誼？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。