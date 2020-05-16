中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今親自示範防疫新生活運動，走訪鬍鬚張，觀察防疫措施，並在現場享用早午餐。對於為何選擇這個地點，陳時中表示，基本上是從庶民經濟來著，貼近大家的生活，本來幕僚建議吃冰，但吃太甜有時候會蛀牙，糖的攝取要適當，所以我說要吃鹹的。

陳時中表示，魯肉飯就是大家常常在吃的食物，剩下的就是幕僚去安排，其實鬍鬚張我不常去吃，以前衛生署對面有一家生意很好的，常常需要排隊很長，那家小吃店我比較常吃。

(中時 )