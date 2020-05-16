國中教育會考今天上午考社會科及數學科，教育部表示，考社會科時有12人發燒，考數學科時又新增6人，今天上午總共18人在備用試場應考。此外，午餐時間，考生在室內如果不能維持1.5公尺的社交距離，就要用隔板隔開來吃飯。

教育部國教署副署長許麗娟說，考社會科時，全國有12人發燒，安排他們到9個備用試場應考；但之後的休息時間，又有6人表示身體不舒服，經過體溫量測後，也讓他們進備用試場考試。總計今天上午，有18位發燒考生被安排在15個隔離試場應考。

許麗娟說，今天到隔離試場應考的考生，即使身體狀況好轉，也不能回到一般試場應考，他們明天仍然需要在備用試場應考。

此外，今天中午考生在教室使用午餐時，均用隔板隔開。許麗娟說，依疫情中心的規定，在室內要符合1.5公尺的社交距離，否則就要戴口罩。但吃午餐需要將口罩帶下來，邀此教育部也補助學校買隔板，已在考生用午餐時，用隔板隔開。

(中時 )